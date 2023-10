Basket, Coppa Lombardia: Luino si ferma ai quarti di finale contro Gallarate

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Finale dal sapore amaro per la CMT Pallacanestro Virtus Luino, che dopo un primo tempo sofferto è riuscita a rifarsi sotto nel punteggio fino a sfiorare il pareggio nel quarto conclusivo, prima di subire il definitivo parziale gallaratese che ha regalato la vittoria per 66-72 alla squadra di coach Viceconti. Nonostante la sconfitta e dunque la conseguente eliminazione dalla competizione, ovvero la Coppa Lombardia, sono diverse le note positive registrate dallo staff tecnico della PVL, che ha potuto vedere la propria squadra combattere e soprattutto competere fino all’ultimo contro un’avversaria di categoria superiore, seppur con qualche assenza importante.

Forse proprio a causa di queste assenze, in campo non si è mai vista un’ampia differenza tecnica e fisica come ce la si poteva aspettare in uno scontro tra squadre di differenti categorie. Dopo un iniziale parziale di 5-0 in favore degli ospiti in apertura di gara, la PVL ingrana la marcia e torna subito a contatto. I primi punti sono di Moalli (4 punti) e Vescovi (13) e grazie a loro Luino torna in parità alla metà della prima frazione.

Gallarate non parte bene in quanto a percentuali al tiro dalla distanza ma impiega poco ad aggiustare la mira e quindi a tornare ad avere quel vantaggio con il quale aveva iniziato la partita. I primi 10 minuti si concludono sul 15-22 in favore degli ospiti, sospinti dalle iniziative personali di Ielmini, a segno con 8 dei suoi 11 punti totali già nel primo quarto.

Nel secondo invece è Ciardiello (11) a scatenarsi tra le fila del roster gallaratese: sono tre le triple segnate dalla guardia, che tra i suoi compagni è quello che maggiormente contribuisce ad allungare ulteriormente il vantaggio. Anche Luino colpisce il bersaglio da lontano con Pehar (11), che diventa il quarto giocatore a segno dall’arco per i lacuali fino a questo punto della partita. Senza particolare difficoltà, Gallarate possesso dopo possesso porta il proprio vantaggio fino alla doppia cifra e conclude il primo tempo sul 34-45.

Fino a questo momento Luino è comunque riuscita a fare la propria partita e probabilmente senza un paio di errori ampiamente evitabili, sarebbe a una manciata di punti di distacco dagli ospiti. Al rientro in campo dopo l’intervallo i luinesi alzano ulteriormente il livello di gioco, in special modo nella metà campo difensiva, fermando i gallaratesi a soli 8 punti segnati e dimezzando il proprio svantaggio fino al -5 (48-53).

Nella frazione conclusiva continua il tentativo di completare la rimonta da parte della squadra di coach Senesi e così come nel periodo precedente, è il parziale d’apertura a fare la differenza. La PVL arriva fino al 52-53 ma non riesce a mettere la testa avanti. In questa fase è Vescovi il più prolifico per la CMT ma Gallarate grazie al proprio valore tecnico riesce ad uscire dalla situazione difficile.

Grazie all’ottimo apporto di Lo Biondo (14) nel finale, la Virtus torna ancora una volta a insidiare Gallarate per il comando del match nei minuti finali. In questo caso è però l’abilità balistica di Passerini (12) a tarpare definitivamente le ali alla PVL, grazie ai suoi 8 punti consecutivi nel finale, regala alla propria squadra la vittoria e dunque il passaggio del turno alle semifinali della Coppa Lombardia.

Termina quindi l’avventura dei lacuali, che dopo aver superato i primi due turni contro Tradate e Valceresio, si arrendono ora di fronte a una delle squadre più quotate della Serie C Gold. Adesso la PVL avrà tutta la settimana a disposizione per preparare la trasferta di Morbegno, importante appuntamento di campionato, con l’obiettivo di tornare a Luino con due punti in più in classifica.

CMT Pallacanestro Virtus Luino: Lo Biondo 14, Vescovi 13, Pehar 11, Del Bosco 9, Palazzi 5, Moalli 4, Ciotti 4, Gubitta 3, Bertani 3, Caputo. All. Senesi, vice Spertini.

BasketBall Gallaratese: Calzavara 12, Goretti 12, Passerini F. 12, Ciardiello 11, Ielmini 11, Clerici 11, Passerini T. 3, Gennarino, Ezzaouia, Cantisani. All. Viceconti