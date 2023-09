PNRR ed edilizia scolastica: Regione ammette anche progetti per scuole dell’alto Varesotto

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio, Regione Lombardia ha approvato le graduatorie dei progetti che costituiscono l’elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica, finalizzato a valorizzare i progetti di Comuni, Città Metropolitana e Province lombarde all’interno dei bandi PNRR emanati dal Ministero dell’Istruzione.

Tre le tipologie di intervento – asili nido, mense scolastiche e messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole – con progetti presentati anche da realtà dell’alto Varesotto che hanno ottenuto l’approvazione dall’ente regionale.

L’elenco relativo agli asili nido riguarda progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di tali strutture dedicate ai bambini nella fascia 0-2 anni, al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. I progetti ammessi da Regione Lombardia, se parteciperanno al relativo bando PNRR emanato dal MIUR, vedranno riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 10 punti nel corso della valutazione delle candidature effettuata dallo stesso Ministero.

Fra questi figurano il progetto relativo alla demolizione e ricostruzione dell’asilo nido comunale di via Fermi, a Laveno Mombello, e quello di riconversione dell’edificio esistente nella frazione Cavagnano di Cuasso al Monte.

Stessa modalità per i progetti di costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione degli spazi adibiti a mense scolastiche: anche questi progetti ammessi dalla Regione, se parteciperanno al bando PNRR dedicato, riceveranno un punteggio aggiuntivo di 10 punti in fase di valutazione.

In questo caso sono tre gli interventi approvati nell’alta provincia di Varese: uno nell’ambito della riqualificazione e della messa in sicurezza sismica della scuola primaria “G. Zoppis” di Brenta, l’ampliamento per la realizzazione di una nuova mensa nella scuola primaria “A. Manzoni” di Lavena Ponte Tresa, l’ampliamento della nuova mensa all’interno della riqualificazione del fabbricato che ospita la scuola primaria “G. Rodari” di Grantola.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole – di cui fa parte anche il sopracitato progetto della scuola di Brenta – l’elenco è stato inviato agli uffici competenti del Ministero dell’Istruzione, suddiviso tra interventi delle Province e dei Comuni: sarà poi il Ministero a procedere alla scelta e all’assegnazione dei finanziamenti dei progetti in posizione utile in graduatoria, in base alle risorse assegnate al territorio della Lombardia, pari a euro 68.839.045,80, di cui il 30% (20.651.713,50 euro) è riservata agli interventi presentati dalle Province.

Gli elenchi per Province e per Comuni relativi agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole riportano, quindi, una graduatoria che vede gli interventi in posizione utile per un finanziamento totale o parziale da parte del Ministero sulla base delle risorse stanziate per il territorio della Lombardia. L’elenco in scorrimento può permettere al Ministero di operare anche ulteriori valutazioni e finanziamenti rispetto alla graduatoria proposta.

Oltre a Brenta, in questa terza categoria di interventi figurano anche l’adeguamento e la messa in sicurezza della scuola primaria “G. Pascoli” di Besozzo, l’adeguamento sismico-strutturale e l’efficientamento energetico della scuola primaria “F. Caretti” di Cadegliano Viconago e la riqualificazione energetica della scuola media di Cuasso al Piano.

Nei prossimi giorni, Regione Lombardia pubblicherà anche le graduatorie relative ai progetti costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole d’infanzia (fascia 3-5 anni) e ai progetti di palestre e impianti outdoor delle scuole.