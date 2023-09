Cristina Romano nuova responsabile della Diabetologia dell’ASST Sette Laghi

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Come previsto nel nuovo POAS, la Diabetologia varesina è stata istituita come struttura semplice dipartimentale afferente al Dipartimento di Emergenza ad Alta Specialità e Medical Center aziendale, diretto dal professor Francesco Dentali, ex primario di Cardiologia all’ospedale di Luino. Si è così rafforzata una struttura a cui afferiscono migliaia di pazienti e che svolge la sua attività in numerose sedi dell’ASST Sette Laghi.

La nuova responsabile di questo servizio sanitario è la dottoressa Cristina Romano, in servizio all’Ospedale di Circolo di Varese dal 2007. Varesina, la dottoressa si è laureata all’Università degli Studi di Pavia a pieni voti, e ha conseguito la specialità in Endocrinologia e Malattie del Ricambio all’Università degli Studi di Milano.

Dal 2007 ha prestato servizio come medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo all’Ospedale di Circolo di Varese, per poi diventare, nel 2021, responsabile della S.S. Diabetologia. Dal 2014 è componente del direttivo lombardo del gruppo interassociativo Diabete e Gravidanza e, dal 2021, è consigliere del Direttivo SID (Società Italiana di Diabetologia) Lombardia.

“Il team diabetologico medico-infermieristico della S.S.D. Diabetologia dell’ ASST Sette Laghi è dedito ad offrire cure alle persone con diabete e le sue complicanze – tiene a sottolineare la dottoressa Romano -. Negli ambulatori infatti sono attivi percorsi dedicati alla cura del diabete di tipo 2, con percorso terapeutico nutrizionale con il dietista, terapia educazionale e di empowerment infermieristica in sinergia con il medico specialista che offre utilizzo dei farmaci di ultimi generazione tagliati sulle esigenze del paziente, con comprovati effetti cardio e nefro protettivi.

“Per il diabete di tipo 1 – continua -, il percorso terapeutico nutrizionale prevede la presenza del dietista, per la conta dei carboidrati, la terapia educazionale e di empowerment per la gestione dell’insulina in sinergia con il medico specialista che propone l’utilizzo delle tecnologie più appropriate per il singolo paziente, quali sensori e microinfusori. In questo ambito ci occupiamo anche della presa in carico dei giovani diabetici, fase di transizione all’età adulta in collaborazione con la Pediatria di questa azienda”.

“Con gli specialisti dell’area ostetrica, invece, trattiamo il diabete in gravidanza, sia diabete gestazionale, sia Pre-gestazionale, accompagnando la gestante fino al parto. Per quanto riguarda la Cura e la prevenzione del piede diabetico, la collaborazione è con gli specialisti della Chirurgia vascolare e woundcare, senza dimenticare le consulenze interne ai pazienti ricoverati nei reparti di degenza e per quelli in Pronto Soccorso”, conclude la neo responsabile.