In biblioteca a Marchirolo un pomeriggio dedicato alla lettura e ai bambini

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Prosegue senza sosta l’attività culturale periodica della biblioteca comunale di Marchirolo, con iniziative ed eventi volti ad attrarre e incuriosire i più piccoli.

Oggi, sabato 5 febbraio, all’interno della struttura di via Dante, a partire dalle ore 16, spazio alla lettura per bambini (0-3 anni), dove protagonista sarà “Dove sei signor Pinguino?“, libro con finestrelle di feltro per i più piccolini scritto dall’autrice Ingela P. Arrhenius ed edito da Edizioni Ape Junior.

Ingela P. Arrhenius ha sempre amato disegnare e adora tutto ciò che ha a che fare con il disegno, inclusi gli sticker e i fumetti. Illustratrice versatile, ha dato prova della sua arte in vari campi, da quello editoriale – i suoi libri sono stati pubblicati in diversi paesi – al tessile, dal design ai giochi. Di recente ha cominciato una collaborazione con il Museo d’Arte Moderna di Stoccolma, città nella quale vive con il marito e il figlio.

L’evento è stato organizzato in linea a “Nati per Leggere Lombardia”, grazie al lavoro della biblioteca comunale di Marchirolo e del Sistema bbliotecario Valli dei Mulini. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0332 997330 o scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.marchirolo.varese.it. Ai genitori ed agli accompagnatori dei bimbi che è necessario essere in possesso del green pass rafforzato.