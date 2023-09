Incendi boschivi in Lombardia, “Grazie all’impegno di vigili del fuoco e volontari AIB”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Spenti i roghi che nei giorni scorsi hanno interessato le aree boschive lombarde. Sotto controllo la situazione in Valle Camonica, nel Comune di Berzo Demo (BS), dove le operazioni di spegnimento dell’innesco sono durate diverse ore grazie alla risposta immediata delle squadre AIB regionali e Vigili del fuoco. Gli operatori sono intervenuti sul posto con 3 elicotteri e 1 Canadair. Pertanto, il rogo risulta spento. In bonifica l’incendio divampato in Ticino a Indemini, al confine con Maccagno con Pino e Veddasca.

“Gli incendi registrati sono spenti o in fase di bonifica”, spiega l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni. “Il servizio AIB regionale, grazie al grandissimo impegno, tempestività d’azione e perfetta sintonia con le squadre dei vigili del fuoco, ha affrontato ogni evento registrato in maniera incisiva, portando in bonifica e poi alla dichiarazione di spegnimento di ogni evento”.

“La situazione – aggiunge Foroni – è tenuta sotto la massima osservazione in quanto le raffiche di vento e la mancanza di piogge potrebbero agevolare lo sviluppo di nuovi inneschi. Un sentito ringraziamento a tutti i nostri volontari per il loro operato, rivelatosi anche questa volta prezioso e vitale per la messa in sicurezza dell’area”.

Da inizio anno si sono registrati 66 incendi con una superficie totale percorsa pari a 600 ettari.