Luino, lavori sulla rete fognaria: modifiche alla circolazione in centro

Nella giornata di domani, lunedì 8 novembre, la società che gestisce la rete fognaria del Comune di Luino, Alfa srl, effettuerà operazioni di pulizia della linea fognaria nel centro del paese, in via XXV Aprile.

Per questa ragione la Polizia locale ha emesso un’ordinanza che dalle 8 alle 18 di domani andrà a modificare la circolazione nel tratto di strada tra piazza Marconi e via Vittorio Veneto.

In via XXV Aprile dal civico 83 al civico 121, dalle 8 alle 18, vigerà la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per l’esecuzione dei lavori, mentre tra via Vittorio Veneto e piazza Marconi vi sarà il senso unico alternato da movieri per un tratto massimo di 15 metri rispetto all’avanzamento dei lavori ed al posizionamento dell’autospurgo dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 18.

Le misure sono state adottata al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.