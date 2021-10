Covid, Lombardia da 4 mesi in zona bianca: “Numeri incoraggianti e in discesa”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Quattro mesi consecutivi in zona bianca per la Lombardia, “con numeri incoraggianti e ancora in discesa, nonostante sia trascorso ormai un mese esatto dall’inizio delle scuole e le restrizioni non siano più quelle rigide dello scorso anno”: a comunicarlo ieri, venerdì 15 ottobre, è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il governatore ha esposto i dati contenuti nel report settimanale della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute, che certifica come il tasso di incidenza del Covid-19 per 100mila abitanti sia sceso da 22,2 di settimana scorsa a 18,3 mentre la percentuale di occupazione dei posti letto in area medica è calato dal 6 al 5%. Resta invece ancora stabile al 4% l’occupazione delle terapie intensive.

Immediato il confronto con i dati rilevati nello stesso periodo dello scorso anno, “quando, ricordo, si facevano meno tamponi e avevamo in atto più misure restrittive”.

Per questo, ha concluso il presidente Fontana, “rafforzo la mia convinzione che i vaccini ci stiano riportando alla vita e alla libertà. Spero che questo conforti e rassicuri anche coloro che nutrono ancora qualche dubbio”.