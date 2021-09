Calcio, alto Varesotto: il programma della seconda giornata

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Archiviati gli impegni riguardanti i gironi di coppa, tra eliminazioni e passaggi al turno successivo, il calcio dilettantistico torna in campo oggi pomeriggio per il secondo turno di campionato. Ecco di seguito i dettagli sugli impegni delle squadre dell’alto Varesotto.

Eccellenza, girone A. L’eliminazione in coppa Italia ha accomunato i destini nella competizione di Gavirate e Verbano, protagoniste però con prestazioni diverse nel turno inaugurale del campionato, andato in scena lo scorso weekend. Il Gavirate, dopo la bella vittoria casalinga contro l’Ardor Lazzate, è chiamato alla conferma sul campo del Varzi, reduce invece da un 1-1 contro la Vergiatese; il Verbano dovrà invece cercare la prima vittoria dopo il parziale stop contro il Seveso (2-2). Lo farà tra le mura amiche contro la Castanese, beffata in casa, lo scorso fine settimana, dalla Sestese (2-3). Il turno [ore 15.30]: Ardor Lazzate vs Varesina, Calvairate vs Pavia, Rhodense vs Acc. Pavese S. Genesio, Sestese vs Club Milano, Settimo Milanese vs Base Seveso, Varzi vs Gavirate, Verbano vs Castanese, Vogherese vs Vergiatese.

Promozione, girone A. Il tris rifilato al Gallarate (3-0 netto davanti al pubblico di casa) necessita conferme. L’Olimpia scenderà in campo, ancora una volta in casa, contro il Meda, avversario tra i grandi delusi dell’esordio (sconfitta amara per 3-1 contro il Morazzone). Anche gli uomini di Albertoli in settimana hanno salutato la coppa, nonostante la possibilità di passare il turno rimasta aperta fino agli ultimi novanta minuti di gioco. La testa ora può andare esclusivamente sul campionato, iniziato nel migliore dei modi. Il turno [ore 15.30]: Aurora Uboldese vs Universal Solaro, Besnatese vs Amici dello Sport, Lentatese vs Gallarate, Olimpia vs Meda, Union Villa Cassano vs Accademia Inveruno, Valle Olona vs Solese, Morazzone vs Solbiatese [ore 17.30], Saronno vs Castello Città di Cantù [ore 20.30].

Prima Categoria, girone A. Dopo due ko consecutivi contro il San Michele, il Luino di Iori cercherà il primo squillo – fondamentale per il morale e per raccogliere i primi segnali positivi rispetto alla condizione del gruppo – sul campo del Bosto, a sua volta tradito da un avvio maldestro nel girone A (sconfitta per 3-0 contro l’Arsaghese) ma parzialmente rincuorato dal passaggio del turno in Coppa Lombardia. Discorso diverso per l’Ispra che sette giorni fa ha travolto il Ferno (4-0) e oggi se la vedrà con l’incubo dei luinesi: il San Michele. La Valceresio ospiterà l’Antoniana dopo il primo pareggio del campionato a Mozzate (1-1). Il turno [ore 15.30]: Bosto vs Luino, Faloppiese vs Pro Azzurra Mozzate, Ferno vs Jeraghese, San Marco vs Cantello Belfortese, San Michele vs Ispra, Tradate vs Arsaghese, Valceresio vs Antoniana.

Seconda Categoria, girone Z. Il Laveno di Bongiolatti ha recentemente festeggiato il passaggio del turno in coppa ma per quanto riguarda il campionato, il “buona la prima” è saltato con il pareggio casalingo contro il Lonate Ceppino (1-1). Oggi prima trasferta ed è subito derby lacustre contro la Lavena Tresiana (partita forte con il successo esterno per 2-1 contro l’Aurora Induno). La Valcuviana, dopo aver espugnato il campo del Ceresium (1-3), affronterà la seconda trasferta consecutiva contro il Marnate che con sette gol, lo scorso weekend, ha messo a referto la partenza più incisiva nel girone. Cuassese e Tre Valli, rimaste a secco di minuti giocati nel primo turno, causa impraticabilità dei terreni di gioco, affronteranno rispettivamente il San Luigi e il Lonate Ceppino. Il Caravate, infine, sarà ospite del Ceresium per cancellare il brutto avvio di stagione (sconfitta per 4-2 in casa contro gli Eagles Caronno Varesino). Il turno [ore 15.30]: Ceresium Bisustum vs Caravate, Cuassese vs S. Luigi, Eagles Caronno Varesino vs Aurora Induno, Lavena Tresiana vs Laveno Mombello, Lonate Ceppino vs Union Tre Valli, Malnatese vs Buguggiate, Marnate vs Valcuviana.

