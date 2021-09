Calcio, alto Varesotto: in campo per i verdetti dei gironi di coppa

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Tra la serata di oggi e quella di domani verrà archiviato il discorso riguardante il passaggio del turno nei gironi di Coppa Italia e Coppa Lombardia in cui sono impegnate le compagini dell’alto Varesotto.

Il calcio locale torna subito protagonista a pochi giorni di distanza dall’esordio in campionato e sono diverse le squadre che possono ancora sperare in una qualificazione al turno successivo, quello degli scontri diretti. Vediamo di seguito il programma.

Eccellenza (Coppa Italia). Il Verbano eliminato ospita il Gavirate, secondo a quattro punti, ancora in corsa insieme a Sestese (leader del girone) e Vergiatese. Tutto ancora in discussione, dunque, nel girone uno. Il turno (questa sera): Sestese vs Vergiatese [ore 18]; Verbano vs Gavirate [ore 20.30]. Classifica; Sestese 4, Gavirate 4, Vergiatese 3, Verbano 0.

Promozione (Coppa Italia). L’Olimpia spera ancora nel passaggio del turno, appeso all’esito del confronto con la Solbiatese, già eliminata. Il Morazzone, in testa al girone 1, sconterà il turno di riposo attendendo notizie da Solbiate. Il turno (questa sera): Solbiatese vs Olimpia [ore 20.30]. Classifica: Morazzone 4, Olimpia 1, Solbiatese 0.

Prima Categoria (Coppa Lombardia). l’Ispra (seconda a due punti) sarà impegnato in casa del Bosto, che scenderà in campo con la qualificazione già in tasca. Giochi chiusi anche per il Luino di Iori che affronterà il San Michele per provare a reagire alla beffa di domenica scorsa (3-4 incassato tra le mura amiche dopo l’iniziale vantaggio di 2-0 accumulato nel primo tempo). La gara sarà comunque utile ad entrambe le squadre per mettere minuti nelle gambe. Discorso diverso per la Valceresio che nel girone 2 si gioca tutto contro il Cantello Belfortese. Il turno (domani sera): Bosto vs Ispra [ore 20.30], San Michele vs Luino [ore 20.30]; Tradate vs Arsaghese [ore 17], Cantello Belfortese vs Valceresio [ore 20.30]. Classifica girone 1: Bosto 6, Ispra 2, Luino 1, San Michele 1. Classifica girone 2: Cantello Belfortese 6, Valceresio 6, Arsaghese 0, Tradate 0.

Seconda Categoria (Coppa Lombardia). Resa dei conti tra Laveno e Caravate, prime a sei punti e avversarie nell’ultimo turno del girone 1. Nel girone 2 si sfidano Cuassese e Tre Valli per il passaggio del turno. Dietro, spera ancora al terzo posto l’Uggiatese, avversaria del Ceresium, al quarto ed ultimo posto con un solo punto. Il turno (domani sera): Laveno vs Caravate [ore 20.30], Malnatese vs Buguggiate [ore 20.30]; Cuassese vs Tre Valli [ore 20.30], Uggiatese vs Ceresium [ore 20.30]. Classifica girone 1: Caravate 6, Laveno 6, Buguggiate 0, Malnatese 0. Classifica girone 2: Tre Valli 4, Cuassese 2, Uggiatese 2, Ceresium 1.