Approvato accordo sullo sviluppo della mobilità transfrontaliera: Varese più vicina a Malpensa e Ticino

Oggi, giovedì 16 settembre, nella seduta della Commissione Bilancio regionale, è stata approvata all’unanimità l’intesa tra il Canton Ticino e la Lombardia sullo sviluppo della mobilità transfrontaliera fra i due territori.

A esprimere la propria soddisfazione è la vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza, relatrice del provvedimento: “Grazie a questo atto – dichiara – proseguiamo l’intenso lavoro per rendere sempre più funzionale il nuovo valico Arcisate-Stabio aperto pochi anni fa: in particolare, la tratta Varese-Malpensa è cofinanziata con 3,4 milioni di euro annui dal Canton Ticino, confermando per i prossimi cinque anni treni diretti ogni ora verso lo scalo internazionale”.

“Questa importante tratta ferroviaria è stata rivoluzionaria – prosegue Brianza – perché ha reso Malpensa non solo l’aeroporto dei lombardi ma anche quello degli svizzeri, in particolare ticinesi. Allo stesso tempo, anche grazie al cofinanziamento di parte svizzera, la città di Varese può godere di un collegamento efficiente beneficiando di treni frequenti sia in direzione svizzera sia verso il suo aeroporto con notevolissime ricadute positive per gli abitanti varesini”.

“Il collegamento diretto con Malpensa e con la vicina Svizzera è fondamentale in un’ottica di sviluppo territoriale, a beneficio di chi si muove per lavoro, per studio e per turismo” – dichiara invece Matteo Bianchi, deputato e candidato sindaco per Varese – “Il nostro compito negli anni futuri sarà capitalizzare al meglio tutte le potenzialità, finora sottovalutate, di questa infrastruttura che ha reso Varese uno scalo internazionale vicino all’Europa e, tramite Malpensa, vicino al mondo”.