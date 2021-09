Ciclismo, Tadej Pogačar sarà al via delle Tre Valli Varesine numero 100

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Tadej Pogačar sarà al via delle Tre Valli Varesine del centenario il prossimo 5 ottobre”. L’annuncio è stato dato dal presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda, Renzo Oldani, che nella giornata di giovedì, alla presentazione della prima Tre Valli Varesine femminile, aveva promesso a breve delle notizie riguardanti la classica del ciclismo internazionale che si appresta a tagliare il prestigioso traguardo delle 100 edizioni, e così è stato.

“Mauro Gianetti, team principal e amministratore delegato della formazione UAE Team Emirates – continua Oldani – ci ha assicurato la presenza del campione sloveno, vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, attualmente impegnato nel campionato europeo a Trento”.

Per la Società Ciclistica Alfredo Binda è un piacere potere annoverare al via un campione di questa caratura: “Il calendario professionistico in questo finale di stagione è ricco di appuntamenti di prestigio e riuscire ad avere in gara nella Tre Valli Varesine da Busto Arsizio a Varese un campione come Tadej Pogačar è per noi un motivo di grande orgoglio. Stiamo contattando altri corridori di primo del panorama ciclistico internazionale per offrire ai nostri tifosi e a chi ci sostiene una Tre Valli Varesine da ricordare”.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data della presentazione della manifestazione valida come seconda prova del Trittico Regione Lombardia, nel frattempo Renzo Oldani annuncia un ospite prestigioso alla gara: “Il 5 ottobre prossimo sarà con noi il direttore generale del Tour de France Christian Prudhomme che ha accettato di partecipare alla nostra giornata di ciclismo in occasione dell’edizione numero 100. Per la nostra società è un grande onore potere ricevere l’attenzione di una personalità di primo piano del ciclismo internazionale”.