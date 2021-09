Alto Varesotto, le coppe e il primo weekend di calcio giocato: tutti i risultati

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Le coppe scandiscono il ritorno in campo delle squadre del Varesotto in attesa della ripresa del campionato. Vediamo di seguito la situazione, dall’Eccellenza alla Terza Categoria, dopo i primi novanta minuti delle fasi a gironi di Coppa Italia e Coppa Lombardia. Il secondo turno è in programma per il fine settimana.

Eccellenza. Esordio amaro nel girone A di Coppa Italia per il Verbano, battuto nel primo match casalingo della stagione da una Vergiatese in grande forma, tornata a casa con i tre punti grazie alle reti di Becerri e Broggi. Nel mezzo un rigore realizzato da Dervishi, che non è però bastato ai padroni di casa per riagguantare la partita. Pareggia 1-1, sempre tra le mura amiche, il Gavirate impegnato lo scorso weekend contro la Sestese. Rossoblu in vantaggio dopo soli due minuti grazie a Besirevic; poi nella ripresa, al 12′, il pareggio di Dellavedova. Prossimo turno (domenica 12/09, ore 17): Sestese vs Verbano; Vergiatese vs Gavirate.

Promozione. Primo impegno di Coppa Italia archiviato anche per l’Olimpia Calcio che domenica ha pareggiato 2-2 in casa contro il Morazzone. Solo un punto per gli uomini di Stefano Albertoli a margine di una gara combattuta. Per i lacustri in gol Balconi e Piazza; per gli ospiti, Giordano e Ghizzi. Prossimo turno (domenica 12/09, ore 17): Morazzone vs Solbiatese.

Prima Categoria. Il Luino cade nella prima uscita di Coppa Lombardia sul campo del Bosto, in vantaggio nel primo tempo con le reti di Padula (10′) e Battistello (40′). Nel secondo tempo la rete di Trizio, poco prima del fischio finale. Pareggio casalingo per l’Ispra, contro il San Michele (un 1-1 sancito dalla rete di Corrado per i nerazzurri e da quella di Budelli per gli ospiti). Prossimo turno (domenica 12 settembre, ore 17): Luino vs Ispra; San Michele vs Bosto.

Seconda Categoria. Il primo turno della fase a gironi di Coppa Lombardia sorride al Laveno di Bongiolatti, uscito vittorioso dalla trasferta di Buguggiate (gol di Riggi e doppietta di Roncari; per un i padroni di casa, reti di Bodari e Sinopoli). Poker del Caravate sul campo della Malnatese (doppietta di Pedron, Crociati e Mirabella, dall’altra parte gol di Valenti e Dashi). Pareggio per 1-1 tra Ceresium Bisustum e Cuassese (Gelli e Scaglioni) e tra Uggiatese e Union Tre Valli. Prossimo turno (domenica 12/09, ore 17): Caravate vs Buguggiate; Laveno vs Malnatese; Cuassese vs Uggiatese; Union Tre Valli vs Ceresium Bisustum.

Terza Categoria. Sconfitta interna nel primo weekend di Coppa Lombardia per la Virtus Bisuschio, battuta 2-0 dal Varano Borghi. Nell’atro match del girone il Don Bosco ha superato di misura (1-0) l’Orasport Gazzada Schianno Prossimo turno (domenica 12/09, ore 17): Orasport vs Varano Borghi; Virtus Bisuschio vs Don Bosco.