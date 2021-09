Covid, il 75% dei lombardi è vaccinato: “Guardiamo con cauto ottimismo alla ripresa di scuole e attività”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“L’83% della popolazione lombarda con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 75% ha completato il ciclo, l’85% ha aderito”: ad affermarlo, via Twitter, è stata la vicepresidente e assessora regionale al Welfare della Regione, Letizia Moratti, lo scorso 31 agosto.

“I numeri della campagna vaccinale di Regione Lombardia – ha proseguito – ci spingono a guardare con cauto ottimismo alla ripresa delle attività e della scuola”.

E proprio in ambito scolastico, sono iniziati i controlli relativi al possesso del Green Pass, il cui obbligo, a partire dal 1 settembre, è stato previsto per tutto il personale docente e non docente. Al momento, come ha spiegato ad Ansa la direttrice dell’ufficio scolastico regionale lombardo Augusta Celada, tali controlli stanno procedendo in maniera regolare.

“Abbiamo dato alle scuole delle indicazioni e da alcune abbiamo avuto riscontro che è tutto in regola, che stanno controllando come indicato dal dipartimento”, ha concluso Celada, sottolineando però che la situazione diventerà senza dubbio più problematica dal 13 settembre, con la ripresa delle lezioni e il rientro degli alunni in classe. Cosa che renderà più frenetico e potenzialmente più complicato rispetto a ora verificare la presenza e la validità delle certificazioni verdi richieste.