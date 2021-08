Covid, in Lombardia hub vaccinali aperti fino a settembre

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La campagna vaccinale anti-Covid a livello massivo sta arrivando alle sue ultime battute, con il 72% della platea vaccinabile che ha già completato il ciclo e l’80% che ha ricevuto almeno una dose di siero.

Secondo quanto comunicato da ATS Insubria, infatti, le agende degli hub vaccinali, secondo la programmazione regionale, dovrebbero chiudere il 12 settembre prossimo.

Per questo motivo sono stati messi a disposizione altri slot in grado di consentire a chi non ha ancora ricevuto la somministrazione delle dosi di fissare un appuntamento nell’arco di 24/48 ore.

Per vaccinarsi potranno presentarsi direttamente presso il centro vaccinale, senza appuntamento, gli over 60, il personale scolastico e universitario, il personale sanitario (esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario), mentre per tutti gli altri occorrerà prenotarsi sulla piattaforma regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/. Agli over 60 verrà offerto il vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna, a seconda delle disponibilità).