Covid: continuano a salire i casi, ma lievemente, a Luino. Sempre più giovani positivi

Mentre continuano a salire i casi in tutta Italia e nel resto del mondo, dove in alcuni paesi la pandemia è tornata a preoccupare la popolazione, anche in Lombardia e in provincia di Varese sono in aumento.

Il numero di persone positive al Covid-19 a Luino, in questo momento, stando ai dati pubblicati dalla piattaforma dell’ATS Insubria e resi noti dall’amministrazione comunale, sono 24, in lieve aumento, con due casi in più registrati nelle ultime 48 ore. Da quanto risulta, però, pare si sia abbassata notevolmente l’età dei positivi.

Di questi 24 solo 8 sono over 50, tra questi vi sono due persone di 85 anni ed una di 78, mentre il resto dei contagiati sono giovani. Uno è nato negli anni ’80, mentre il resto dei casi registrati, riguarda tutti ragazzi e ragazzi nati dopo il 1990. Quindici di questi sono, addirittura, sono nati negli anni Duemila.

“La preoccupazione rimane alta – commenta il sindaco di Luino, Enrico Bianchi -, soprattutto per l’età media dei contagiati che continua a diminuire. L’appello, dunque, è rivolto ai più giovani: rispettate le misure anti-Covid, sia all’aperto che al chiuso. Ne va della salute dei voi e dei vostri cari”.

Nel frattempo, invece, proseguono ancora senza sosta le vaccinazioni dei cittadini del paese lacustre. Su 14.664 residenti, infatti, ad oggi, mercoledì 4 agosto, il portale di Regione Lombardia registra ben 8.882 persone alle quali è stata somministrata la prima dose; di questi 6.801 hanno già concluso il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda.