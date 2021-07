Forte temporale sul Luinese e sul Verbano, disagi sulle strade

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come previsto dall’allerta meteo della Protezione civile di Regione Lombardia, questa mattina sul territorio luinese e sul Verbano si è abbattuto un forte temporale, con vento e pioggia che hanno causato disagi nel nord della provincia.

Fortunatamente nulla di grave, ma da quanto si è appreso diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Luino, per richieste di intervento lungo le strade. Due piante, infatti, hanno invaso la carreggiata in via Lugano, strada che collega il centro del paese a Fornasette. Stesso discorso lungo la SP61, tra Cremenaga e Luino, dove un albero è finito sull’asfalto. La situazione sulla viabilità è tornata regolare poco dopo.

Problemi anche in via Huber a Germignaga, come spiegato poco fa dal sindaco Marco Fazio: “Ore 9.15: le fortissime precipitazioni di pochi minuti fa hanno danneggiato pesantemente la sede stradale in via Huber. Sul posto Protezione civile e ufficio tecnico. Raccomandiamo la massima prudenza e un’andatura a passo d’uomo nella zona”.

Nel frattempo, invece, l’ondata di maltempo, che sta colpendo tutta la zona, continuerà anche nelle prossime ore. Nel pomeriggio, infatti, sono attese altre intense precipitazioni.