L’Italia batte la Spagna e vola in finale: festa fino a notte fonda da Luino a Laveno

Nonostante la sofferenza nei 90′ minuti di gioco, durante i tempi supplementari e ai rigori, la nazionale italiana guidata dal ct Roberto Mancini è riuscita a sconfiggere la Spagna, nella semifinale valida per gli europei di calcio. Al gol di Chiesa, nei tempi regolamentari, ha risposto Morata, mentre ai rigori per gli iberici sono stati fatali l’errore di Morata e il gol di Jorginho, che ha chiuso i giochi.

Al fischio finale, come avvenuto in tantissime altre città di Italia, anche a Luino a Laveno Mombello sono scoppiati i festeggiamenti e i caroselli: tanti i giovani che sono scesi in piazza per festeggiare l’approdo in finale degli azzurri, un evento che non si verificava da tanti anni.

Non solo clacson, bandiere e vuvuzelas, ma in alcuni casi anche fuochi d’artificio e carri lungo le strade dei due paesi lacustri, dove i giovani sono stati protagonisti assoluti. Auto fermate in centro, in piazza Libertà e in via Vittorio Veneto, così come avvenuto sul lungolago di Laveno Mombello, soprattutto nei pressi della rotatoria Scotti.

Oltre la festa e i disagi alla circolazione, però, non si segnalano situazioni di pericolo o di particolari disagi per i residenti. Domani sera l’Italia scoprirà se in finale affronterà Inghilterra o Danimarca. Tutti in attesa di domenica, dunque, quando si tornerà in campo per la finale. E per conquistare l’Europeo.

Il video dei festeggiamenti a Luino: https://www.facebook.com/LuinoNotizie/videos/559788741699660.

Il video dei festeggiamenti a Laveno: https://www.facebook.com/LuinoNotizie/videos/1956602887824736.