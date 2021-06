“Un libro per te”, alla scoperta della vita extraterrestre con Paolo Musso

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(A cura di Alessandro Franzetti) Prosegue la nostra rubrica. Il consiglio per una lettura sotto l’ombrellone è il bel volume di Paolo Musso “La vita extraterrestre. Stato della ricerca, prospettive future e implicazioni culturali” (Studium edizioni).

Quello della vita extraterrestre è uno dei temi più affascinanti eppure meno conosciuti, perché abbonda il sensazionalismo mentre scarseggiano i riferimenti affidabili. In questo libro l’autore, impegnato direttamente nella ricerca da oltre 20 anni, unisce in un unico appassionante racconto dati scientifici ed esperienze personali, presentandoci anzitutto la storia dell’astrologia, ovvero la ricerca della vita in forme semplici, finora condotta solo all’interno del sistema solare, e a seguire quella del SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), il programma che ricerca i segnali radio di altre civiltà, in cui l’Italia è da sempre molto attiva, seconda solo agli Stati Uniti.

Quindi ci guida alla scoperta dell’affascinante tentativo di costruire un linguaggio per comunicare con specie intelligenti diverse dalla nostra. Infine, discute le implicazioni sociali, filosofiche e religiose che avrebbe una tale scoperta presentando anche la posizione del papa emerito Benedetto XVI, espressa in una lettera personale all’autore inedita.

Paolo Musso è professore presso l’Università dell’Insubria dove insegna Fondamenti della modernità e Scienza e fantascienza, unico corso italiano sul tema. È membro della European Academy of Sciences and Arts e del SETI Committee della International Academy of Austronautics, nonché visiting professor presso la UCSS di Lima, dove nel 2017 ha diretto il progetto “La vita en el universo” come fellow to Latin America della Oxford University. Dal 2020 è direttore scientifico del centro di ricerca internazionale InCosmiCon (Intelligence in the Cosmic Context).

Si tratta di un libro interessante, ben scritto e su un argomento attuale trattato in modo rigoroso e scientifico. Buona lettura e buona estate amici lettori.