France Sport, a Maccagno weekend di calcio con ex portieri di Serie A

Tempo medio di lettura: 2 minuti

L’emergenza sanitaria ha portato ad un blocco di molte attività e tra queste, alcune tra le più penalizzate sono state sicuramente le palestre e le iniziative sportive. L’ impossibilità di praticare sport ha colpito tutti, dai più grandi ai più piccoli, e la voglia di ricominciare è tanta.

In queste ultime settimane con l’imminente ritorno di molte regioni, tra cui la Lombardia, in zona bianca, che ha permesso l’allentamento delle misure restrittive e l’andamento positivo della campagna vaccinale, hanno permesso a piccoli passi un ritorno alla normalità.

Palestre ed associazioni sportive, seguendo tutte le normative sanitarie, hanno dunque iniziato la realizzazione di nuovi progetti ed attività per far si che si possa tornare a livelli di coinvolgimento dei cittadini precedenti la pandemia e pensare al futuro.

Si è mossa in questa direzione l’associazione France Sport Maccagno con Roberto Folisi, organizzatore dell’evento e il presidente Marco Franceschetti, organizzatrice dell’evento “Weekend da numeri uno” che avrà come protagonisti i portieri.

Questo weekend sportivo sarà una grande opportunità in quanto le attività sono realizzate in collaborazione con la Scuola Portieri Uno di Bologna e coloro che vi parteciperanno, avranno la possibilità di confrontarsi con ex giocatori e allenatori di serie A.

Le attività si svolgeranno nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno presso il campo comunale di Maccagno, dalle ore 9.00 alle 17.00:

– sabato sarà dedicato a un master per i preparatori dei portieri, diretto da Fabrizio Ferron e Marco Roccati, allenatori professionisti ed ex calciatori di serie A. Ci sarà una prima parte teorica in aula, seguita dalla pratica sul campo;

– domenica, invece, è dedicata all’allenamento dei portieri, con Roberto Folisi, Marco Franceschetti, Fabrizio Ferron e Marco Roccati. Non ci sono limiti d’età, l’evento è infatti aperto a tutti coloro che hanno desiderio di partecipare, con età compresa tra o e 99 anni. E’ previsto un doppio allenamento, uno in mattinata alle 9.30 e uno pomeridiano alle 15.00.

Viste le normative dovute all’emergenza sanitaria le iscrizioni e i posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni: 347/8789215 (Roberto), 335/5262007 (Marco), foly81@libero.it oppure attraverso la pagina Instagram FOLY81_GK.