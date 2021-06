Fontana: “Quest’anno festa della ripartenza, strada ancora lunga, ma è quella giusta”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Quella di quest’anno è la festa della Repubblica della ripartenza, la festa della Repubblica in cui l’Italia ha potuto dimostrare di essere coesa e unita, in cui le parti migliori hanno saputo fare più di quello che si poteva pretendere e hanno contribuito a sconfiggere questa terribile pandemia”.

Lo afferma oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che “la strada da percorrere è ancora lunga, ma sicuramente quella che abbiamo intrapreso è quella giusta e sono convinto che presto andremo ancora più verso la riacquistata libertà”.

“Oggi è una giornata simbolica, perchè il presidente Mattarella ci ha invitato all’unità, alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale, ha parlato di ripresa e di rilancio e dei giovani”. Lo ha detto la vice presidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia dell’alzabandiera in piazza del Duomo di Milano in occasione della festa della Repubblica.

“Per Regione Lombardia – ha evidenziato la vice presidente – oggi è una giornata davvero simbolica, perchè parte la campagna vaccinale dai 12 anni ai 30: da questa sera la campagna è per tutti, perchè la ripresa non può non passare attraverso la possibilità di tutti i giovani di riprendere la scuola in sicurezza”.

“Purtroppo”, in questo anno scolastico, “la scuola ha avuto la necessità di avere l’insegnamento a distanza, e la presenza per i giovani è fondamentale, sia per l’insegnamento che non può che non trarre beneficio dalla presenza, sia anche per le relazioni sociali, che i giovani devono avere”.