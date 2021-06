Sanità lombarda, in arrivo un “grandioso progetto di rilancio”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sono state approvate nella mattinata di ieri, lunedì 31 maggio, dalla Giunta regionale della Lombardia, le linee guida per la revisione della Legge regionale 23/2015. Il documento approderà già domani in Commissione Sanità al Pirellone per la presentazione, che avverrà alla presenza della Vicepresidente Letizia Moratti.

“Domani (oggi, ndr) pomeriggio presenteremo il grandioso progetto di rilancio della sanità lombarda. – ha annunciato il consigliere leghista e presidente della Commissione Emanuele Monti – Avvieremo questo percorso, rivolgendo, come sempre, l’attenzione agli interlocutori del territorio e agli addetti ai lavori. Saremo la prima regione d’Italia ad integrare i fondi e gli obiettivi del Recovery Fund sulla sanità e potremo impostare per primi un modello sanitario di one health, unendo salute, ambiente e società”.

“Lavoreremo – continua Monti – per offrire ai lombardi una sanità proiettata ulteriormente verso il futuro, investendo risorse concrete e operando a fianco degli scienziati e dei medici per offrire cure innovative e moderne, tra le migliori del mondo”.

“Come per la campagna vaccinale, in cui abbiamo dimostrato di fare ciò che abbiamo promesso, così faremo la storia nel nostro Paese attraverso un rilancio del sistema sanitario che riconfermerà la Lombardia tra le regioni più innovative d’Europa. Dopo dieci anni di tagli alla sanità pubblica italiana, fatti dai governi di centro sinistra, noi lombardi partiremo prima di tutti e dimostreremo il nostro grande valore, perché – conclude il consigliere regionale – se la Lombardia corre l’Italia corre”.