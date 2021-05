Economia di frontiera, “L’Italia prenda esempio dalla Germania”. La proposta per cittadini e turisti

Tempo medio di lettura: 2 minuti

“Se vogliamo aiutare i comuni italiani di frontiera è fondamentale che, tra le nuove misure previste dal Dl Riaperture, ci siano anche quelle per il turismo e lo shopping transfrontaliero di giornata”.

Ad affermarlo è la deputata di Italia viva Maria Chiara Gadda, la cui voce si aggiunge a quelle alzatesi nelle scorse ore dalle file del Movimento cinque stelle, con i deputati Invidia e Currò che a loro volta hanno sottolineato con rammarico l’assenza di provvedimenti speciali, a tutela dell’economia di frontiera, tra le indicazioni del nuovo decreto.

Le norme in vigore, infatti, prevedono ancora l’obbligo di effettuare un tampone per recarsi in Italia dalla Svizzera, anche se la permanenza sul territorio italiano è destinata a durare soltanto poche ore (quelle necessarie, ad esempio, per fare la spesa in un supermercato o effettuare degli acquisti presso un negozio, oppure, ancora, fare visita ad un parente).

“Per questo ho presentato un sub-emendamento che introduce una forte semplificazione delle procedure d’ingresso”, ha aggiunto la deputata. La proposta prende spunto da quanto già attuato dal governo tedesco, sempre in rapporto agli ingressi dalla Svizzera. “La Germania – spiega Gadda – ha consentito ai cittadini svizzeri, nel caso in cui si trattengano meno di ventiquattro ore, l’ingresso all’interno delle proprie frontiere senza tampone né quarantene. L’Italia, invece, non ha approntato nessuna misura in questo senso, con il rischio di dover rinunciare ai flussi provenienti tradizionalmente ogni giorno dalla vicina Svizzera”. Un peso quest’ultimo che, considerati i danni economici prodotti dalla pandemia, il territorio di confine, con particolare riferimento ad artigiani e commercianti non può continuare a sostenere.

“Chiediamo per questo al governo di farsi carico del problema – aggiunge in conclusione la deputata di Italia Viva – e di lavorare per procedure semplificate in grado di tenere insieme le necessità della sicurezza e della salute, con la ripresa economica di una parte importante del nostro Paese”.