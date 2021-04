Turismo, Regione mette sul piatto altri 8 milioni per il bando dedicato alle strutture ricettive

Tempo medio di lettura: 2 minuti

“Gli operatori lombardi dimostrano di credere nella ripresa e la Regione Lombardia ha deciso concretamente di sostenerli: aumentiamo di 8 milioni le risorse a disposizione del bando ‘Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta’, che arriva così a un totale di 25 milioni. In tal modo, allarghiamo la platea dei beneficiari che, con coraggio e determinazione, hanno deciso di investire sul futuro delle loro attività”: così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, commenta la delibera di Regione Lombardia che incrementa a 25 milioni il bando che prevedeva, inizialmente, uno stanziamento di 17 milioni per la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta.

“La risposta dai lombardi – spiega Lara Magoni – è stata incredibile: sono arrivate infatti oltre 300 domande. Si tratta di un segnale importantissimo di grande fiducia e di voglia di ripartire con entusiasmo. In un momento di forte crisi, dove migliaia di operatori del turismo sono sull’orlo del fallimento, imprenditori e famiglie decidono di investire nel futuro. Questo loro coraggio è per me un ulteriore incentivo nel continuare a combattere su tutti i tavoli per portare la voce di un comparto che rappresenta non solo un valore economico, ma la forza di quelle persone che amano il proprio lavoro e ne diventano ambasciatori nel mondo. Eroi lombardi ai quali va tutto il mio personale sostegno. Un avvenire che vedrà la Lombardia ricca di eventi di grande spessore: innanzitutto nel 2023, con Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura, e poi con le Olimpiadi invernali del 2026”.

“Dobbiamo farci trovare pronti. Ecco perché sostengo con convinzione – aggiunge l’assessore – chi vuole investire nella qualità dell’accoglienza, offrendo ai turisti servizi innovativi e un’attrattività sempre più all’avanguardia. In grado di rispondere alle esigenze di ogni visitatore. Perciò ho deciso di incentivare chi voleva rilanciare la propria attività. Sostenendo le riqualificazioni con un contributo a fondo perduto pari fino al 50% dell’investimento. Per un massimo di 200.000 euro”.

“Sono perciò orgogliosa – conclude l’assessore Magoni – che la Giunta abbia accettato la mia richiesta di aggiungere queste nuove risorse per un settore che, soprattutto nelle destinazioni invernali e nelle città, ha vissuto, con il Covid, un anno drammatico dal punto di vista economico”.