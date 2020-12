Maltempo, ancora allerta: nel Varesotto in totale 325 interventi dei vigili del fuoco

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Foto di Giovanna Marino) Dopo l’emergenza meteo e i gravi disagi causati dall’abbondante nevicata nell’alto Varesotto, nel pomeriggio di ieri la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un’ulteriore allerta meteo. Su tutto il territorio, infatti, la giornata di ieri è stata interessata da un flusso meridionale perturbato, con precipitazioni da deboli a moderate diffuse sui settori meridionali ed orientali della regione. Nel corso delle ultime 24 ore si sono registrati 70-90 cm di neve fresca sui settori occidentali della regione, 40-70 sui restanti settori.

Oggi, domenica 6 dicembre, cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni da moderate a forti sui settori alpini, più deboli sulle Prealpi. Limite delle nevicate in abbassamento in serata a 700-1000 metri. Neve fresca prevista: 5-20 cm su Prealpi, 30-50 sui restanti settori, in particolare quelli più orientali.

Nel frattempo ieri è stato incessante il lavoro dei vigili del fuoco su tutto il territorio provinciale. Venti le squadre impegnate con oltre novanta vigili del fuoco e trentadue automezzi. Diversi gli operatori richiamati in servizio, oltre il personale provenente da altri comandi della Lombardia.

Dall’inizio dell’emergenza sino ad ora sono 325 gli interventi di soccorso tecnico. Una trentina gli interventi in corso mentre risultano ancora diverse richieste in attesa.