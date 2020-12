La Lega Giovani dei Laghi sostiene l’iniziativa “Un dono sotto l’albero”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La Lega Giovani dei Laghi ha accolto a braccia aperte l’iniziativa “Un dono sotto l’albero”, promossa da Paolo Carcano. Tutto parte da un concetto molto semplice: aiutare le persone in difficoltà a causa dell’eccezionale crisi sanitaria del coronavirus.

“Noi giovani della Lega abbiamo deciso di metterci la faccia – spiega il coordinatore Riccardo Papini – e di dare un aiuto concreto alla gente dei nostri territori”.

L’iniziativa si basa sulla volontaria donazione di generi alimentari non deperibili e di prodotti per l’igiene personale da parte dei ragazzi che militano nel gruppo giovanile. Prosegue Papini: “Abbiamo volutamente deciso di affidarci alle sole nostre forze, per dimostrare che anche dei ragazzi che vanno dai 15 ai 25 anni possono davvero lasciare il segno in un periodo così difficile, donando un sorriso a molte delle tante famiglie colpite duramente dalla crisi sanitaria. Tutti i ragazzi, da Luino a Sesto Calende fino al Lago di Varese, hanno risposto positivamente all’iniziativa e hanno deciso di dare un loro contributo”.

Tutto il raccolto verrà donato al Comune di Biandronno, il quale si occuperà della distribuzione alle famiglie in difficoltà del paese. “Speriamo che il governo si decida del passaggio da zona arancione a zona gialla per la Lombardia, così da agevolare i movimenti e permettere a chi vuole contribuire di spostarsi e donare i prodotti sopra indicati”, conclude Papini.

Di seguito i recapiti per chi volesse donare: 3668037073 ( coordinatore Riccardo Papini); e-mail: legagiovanilaghi@libero.it; Pagina Instagram: legagiovanilaghi; Pagina Facebook: Lega Giovani dei Laghi.