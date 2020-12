Neve, disagi e incidenti nell’alto Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La forte nevicata che sta ammantando di bianco da questa notte la provincia di Varese sta creando anche alcuni disagi sulle strade del territorio.

A Luino, nella frazione di Moncucco, due automobili si sono scontrate. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Luino, ma per i conducenti dei veicoli non ci sono stati gravi conseguenze.

Traffico bloccato anche sui tornanti di Grantola a causa di due mezzi pesanti che si sono incrociati sulla stretta strada costringendo gli altri automobilisti a fare dietrofront.

Si segnalano disagi anche sulle linee N10 e N11 (Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa) di Autolinee Varesine: per poter riassestare il servizio dopo i ritardi della mattina non sono state effettuate le corse delle 10.25 e delle 11.25 dai tre capolinea. Anche la corsa delle 13.30 dovrebbe essere soppressa.

Sono inoltre già diverse le richieste giunte ai vigili del fuoco a causa, in modo particolare, della caduta di piante sulle carreggiate. Fin da subito sono molte le squadre scese in campo in varie località della provincia per effettuare i primi interventi.