Lugano: David Quammen l’autore di “Spillover” ospite al LAC

Divulgatore scientifico, giornalista per National Geographic e scrittore, David Quammen è l’autore di “Spillover. L’evoluzione delle pandemie”, best-seller del 2012 sui virus di origine animale.

Il saggio, dal taglio divulgativo ma dal linguaggio semplice e diretto, prende il titolo dal fenomeno del salto di specie e indaga a ritroso la storia delle principali zoonosi degli ultimi decenni ripercorrendo, con un lungo lavoro di sei anni di puntuale ricerca scientifica, l’andamento e le origini di virus come Ebola e Sars.

Quammen non risparmia anche un’analisi critica all’impatto dell’uomo sull’ambiente e delle sue conseguenze, tutte tematiche così attuali che quest’anno hanno fatto balzare quest’anno il saggio in cima alle classifiche dei libri più venduti in tutto il mondo.

Sarà proprio David Quammen, insieme a Telmo Pievani, filosofo e docente di Filosofia delle Scienze Biologiche dell’Università degli studi di Padova, a tenere un dialogo dedicato al rapporto tra esseri umani e natura sabato 21 novembre, ore 18, al LAC di Lugano. L’incontro fa parte di Arti Liberali, nuovo progetto realizzato in collaborazione con LAC- Edu, che porterà a Lugano alcuni tra i grandi protagonisti del pensiero scientifico e letterario mondiale.

Centro del dialogo sarà l’analisi del rapporto tra uomo e natura, dell’impatto e dei relativi meccanismi che portano l’essere umano a intervenire su ciò che lo circonda anche alla luce di quanto sta accadendo con l’attuale pandemia.