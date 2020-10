Controlli anti-Covid a Luino per prevenzione e contro gli assembramenti

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Per arginare l’aumento di contagi e la diffusione del Covid, oltre alle disposizioni governative come il DPCM e l’ordinanza di Regione Lombardia, anche il Comune di Luino e le forze dell’ordine stanno effettuando operazioni di prevenzione per far rispettare tutte le norme e per evitare gli assembramenti in Città.

E così, ieri sera, i carabinieri della Compagnia di Luino e gli agenti della Polizia locale sono stati impegnati a lungo nel centro del paese lacustre, sia per controlli lungo le strade che nei diversi locali presenti a due passi dal lago. Nessun bar o ristorante è stato sanzionato, ma sono state fatte raccomandazioni e sono stati dati consigli utili per gestire al meglio la sicurezza e l’incolumità di tutti.

Soddisfatti non solo il capitano Alessandro Volpini e la comandante Elvira Ippoliti, ma anche il sindaco Enrico Bianchi, che ha disposto questi controlli: “Abbiamo dato il via a questa collaborazione, che reputo sia fondamentale per tutta la nostra comunità. Continueremo su questa strada, perchè la tutela della salute dei cittadini rimane primaria, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria”.

Dello stesso avviso anche l’assessore alla Polizia locale, Ivan Martinelli: “Sono contento che si riprenda a collaborare in questo modo tra forze di Polizia, al di là che i controlli siano fatti per questo tipo di emergenza. Presenza, controllo, ascolto, non soltanto sanzioni, ma semplicemente è un discorso di percezione della sicurezza della popolazione. Svilupperemo in futuro queste azioni, anche nelle frazioni e non solo in centro, ce lo hanno chiesto i cittadini durante la campagna elettorale. Questa via della collaborazione è la via giusta”.

Nelle scorse settimane, quando ancora i contagi non erano in risalita come in questi giorni, soprattutto sui social network, si erano innescate grandi polemiche tra i cittadini, soprattutto per gli assembramenti presenti fuori da alcuni locali in centro.