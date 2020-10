Luino dice addio al maresciallo Carlo Frontello: “Un punto di riferimento per tanti”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Una vita letteralmente spesa per l’Arma dei Carabinieri, sia in servizio che in congedo, quella del maresciallo Carlo Frontello, spentosi nel pomeriggio di ieri – lunedì 12 ottobre – all’età di 83 anni.

Nato il 7 dicembre 1937 a Villanovafranca – all’epoca in provincia di Cagliari, oggi in quella del Sud Sardegna -, Frontello è stato comandante della stazione di Luino dagli anni ’70 fino al pensionamento, avvenuto il 31 dicembre 1995. Si è quindi trovato a vivere, nella cittadina lacustre, durante tempi difficili per il territorio e per l’Italia intera – passando dagli “anni di piombo” al sequestro Dellea di Germignaga e alla morte del carabiniere Roberto Ticli a Porto Ceresio.

Brevetto da paracadutista e dotato di un acume investigativo non comune, dopo essersi congedato dall’Arma, tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000 ha ricoperto la carica di comandante della Polizia locale di Luino e successivamente anche quella di vicesindaco a Brezzo di Bedero, dimostrando così quanto la sua permanenza in una zona di confine come quello dell’alto Varesotto si sia alla fine trasformata in un legame estremamente forte con il territorio che lo ha “adottato”.

L’attaccamento alla Benemerita è poi proseguito nel corso degli anni, con l’iscrizione alla sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri all’interno della quale è stato prima vicepresidente dal 1998 al 2003, poi presidente per un decennio – dal 2003 al 2013 – e infine nuovamente vicepresidente fino al 2018.

“È stato il mio primo comandante nel 1983 e ho poi avuto l’onore di sostituirlo. Per me è sempre stato un punto di riferimento, uno dei miei maestri e una delle persone alle quali mi sono sempre ispirato per il mio modo di lavorare. In vent’anni ha praticamente cresciuto una generazione di carabinieri”, ricorda il maresciallo Stefano Castellano, subentrato proprio a Frontello come comandante della stazione di Luino dal 1997 al 2017 e attualmente in servizio presso il Comando provinciale di Varese.

Il dolore per la sua scomparsa è tangibile in tutti coloro che, come Castellano, hanno prestato servizio insieme a lui o hanno avuto occasione di conoscerlo e di sperimentare così la sua integrità e la sua profonda disponibilità nei confronti di chi mostrava di aver bisogno di aiuto o anche solo di un semplice consiglio: un uomo perbene e distinto, insomma, del quale chi ha potuto condividere con lui anche solo qualche breve scampolo di vita sentirà sicuramente la mancanza.