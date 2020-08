Covid-19, Pellicini si appella ai luinesi: “Rispettiamo le nuove disposizioni con responsabilità”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

In base alla nuova ordinanza emessa dal Ministro della Salute Roberto Speranza e in vigore da oggi, lunedì 17 agosto, è stato reso nuovamente obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale dalle ore 18.00 alle ore 6.00 in tutti gli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico e in tutti gli spazi pubblici (piazze, slarghi o vie) nei quali appare più facile la formazione di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale. Oltre a ciò, sono state sospese tutte le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto e al chiuso.

Il provvedimento è stato determinato dalla continua ascesa della curva dei contagi da coronavirus, dovuti in modo particolare ai rientri dall’estero e alla “movida” serale e notturna. Per quanto riguarda la parte dell’ordinanza relativa alla chiusura di discoteche e luoghi di svago, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha richiesto al Governo di poter consentire a tali esercizi commerciali quantomeno il mantenimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di prevedere un sostegno economico specifico per tale settore: “Il Governo si è impegnato a provvedere nel decreto di conversione, vigileremo che rispettino gli impegni”, ha dichiarato.

“Rivolgo un appello a tutti i cittadini di Luino – dichiara il Sindaco Andrea Pellicini – affinché queste disposizioni vengano scrupolosamente rispettate. Il Covid-19 non è stato sconfitto ed è ancora pericoloso. Tutta la comunità nazionale e locale è tenuta a comportarsi con responsabilità. Ciò a prescindere dai controlli che verranno messi in campo dalle Forze dell’Ordine. Non dobbiamo mettere la mascherina perché è obbligatorio, ma perché è importante farlo per la nostra salute. Non solo per quella degli anziani, che sicuramente rimangono i soggetti più fragili, ma anche per quella dei giovani che, come emerge dagli ultimi dati, possono ammalarsi con serie conseguenze”.