Luino, lavori in centro: modifiche alla circolazione per tutta la prossima settimana

Un’ordinanza del settore Trasporto e Catasto dell’area tecnica della Provincia di Varese, ha stabilito alcune temporanee modifiche alla circolazione nel comune di Luino.

A partire dalla giornata di lunedì 17 agosto, fino a sabato 22, escluso il mercoledì, giorno di mercato, dalle ore 8 alle ore 18, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per i lavori nei pressi del civico 24 in Via Vittorio Veneto.

Lo scopo del seguente provvedimento è la messa in sicurezza dell’area intorno al palazzo al civico 22, dove saranno effettuati lavori di ristrutturazione del tetto, rasatura, tinteggiatura della facciata.

Sabato i lavori proseguiranno solo in mattinata, dalle 8.00 fino alle 13.00, in seguito la viabilità sarà completamente ripristinata.