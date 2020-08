Rinnovo nel CdA dell’Associazione Regionale Allevatori: il varesino Zanotti tra i nuovi componenti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Eletti con l’ultimo rinnovo ai vertici del consiglio di Amministrazione dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (Aral), il varesino Paolo Zanotti e Mauro Berticelli, nelle vesti di presidente, sono i nuovi componenti del consiglio.

Allevatore, insieme al fratello Luigi, di vacche da latte di razza Bruna nelle campagne di Casciago, in provincia di Varese, Zanotti è anche presidente dell’Associazione provinciale Agri Mercato. Il latte prodotto nella sua azienda viene trasformato nel caseificio in formaggi freschi e stagionati che vengono poi proposti nello spaccio aziendale e nei mercati di Campagna Amica.

Dal presidente della Coldiretti Varese, Fernando Fiori, gli auguri a Paolo Zanotti e Mauro Berticelli per i nuovi incarico assunti: “Congratulazioni e buon lavoro a Berticelli, Zanotti e tutti gli altri consiglieri per i loro incarichi. Benessere animale, sicurezza e salubrità alimentare in un’ottica di sostenibilità sono le parole chiave per i nostri allevamenti, che già alimentano economie circolari con la produzione di letame e liquami indispensabili per fertilizzare i terreni e alla base dell’agricoltura biologica”.

Fiori sottolinea inoltre l’elevata qualità che contraddistingue la carne e il latte italiani, che nascono da un sistema di allevamento consolidato anche grazie a iniziative di valorizzazione messe in campo dagli allevatori, i quali, nonostante il periodo di lockdown hanno continuato a lavorare a pieno regime per garantire le forniture a tutte le famiglie.

L’Aral, che conta più di 7 mila associati, è la principale associazione degli allevatori in Lombardia e a livello nazionale; tra i progetti che la vedono coinvolta vi sono promozione di iniziative di assistenza tecnica e consulenza aziendale, gestione di laboratori che assicurino un servizio di analisi ai propri associati, sviluppo e collaborazione a progetti di ricerca nel settore zootecnico ed agronomico.