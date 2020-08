Regione Lombardia nomina un nuovo dg per Aria S.p.A: è Lorenzo Gubian

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato nella giornata di oggi, mercoledì 5 agosto, una delibera con la quale viene designato il nuovo direttore generale di Aria S.p.A., l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia.

Si tratta dell’ingegnere Lorenzo Gubian, 50 anni, attualmente direttore U.O.C. Sistemi Informativi Azienda Zero della Regione Veneto.

Gubian andrà quindi a sostituire l’ex dg Filippo Bongiovanni, dimessosi dalla carica in seguito all’iscrizione nel registro degli indagati per “turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente” nell’ambito dell’inchiesta sulla fornitura di camici da parte di Dama S.p.A, per la quale risultano indagati anche il governatore della Regione Attilio Fontana e il cognato Andrea Dini, titolare della società.

La nomina dovrà essere ratificata anche dal Consiglio di Amministrazione di Aria S.p.A.