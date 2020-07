Cittiglio, modifiche temporanee alla circolazione per la pulizia del Boesio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dal 22 al 31 luglio nel Comune di Cittiglio, in Via Provinciale della progr. Km 0+400 alla progr. Km 0+500 circa, sarà istituito temporaneamente il senso unico alternato.

La decisione è arrivata a causa della presenza, nell’area corrispondente, di un cantiere per permettere interventi di natura preventiva attualmente in atto nell’area, per ripulire i letti e le sponde del fiume Boesio e del torrente San Giulio.

Le opere servono a liberare i corsi d’acqua da tronchi d’albero, detriti e altro materiale che in caso di alluvioni e piogge violente rischiano di deviare il corso dei fiumi e di farli pericolosamente esondare come accaduto durante l’ultima bomba d’acqua di qualche settimana fa.

Gli interventi in corso sono a cura di Regione Lombardia e Comunità Montana, le quali fanno parte del reticolo idrico maggiore.

“Si tratta di un intervento di pulizia dei due corsi d’acqua a scopo preventivo in caso di alluvioni”, spiega il Sindaco Fabrizio Anzani.