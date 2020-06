Coronavirus nell’alto Varesotto, nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Come ogni mattina, dopo la pubblicazione dell’aggiornamento dei dati a livello regionale, da parte di Regione Lombardia, anche oggi, mercoledì 24 giugno, arriva il numero di positivi in tutta la provincia di Varese, dove i casi hanno raggiunto quota 3877, dei quali 2 nelle ultime 24 ore. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 6, che portano le vittime a quota 16576 in tutta la regione.

Nessun nuovo caso oggi nell’alto Varesotto. Tra i paesi del nord della provincia ci sono Laveno Mombello 211, Luino con 34, Cuvio 32, Arcisate 29, Besozzo 25, Besano 23, Induno Olona 22, Cunardo 18, Cittiglio con 15, e Lavena Ponte Tresa 15, quest’ultimo ricoverato in struttura ospedaliera.

Oltre a questi, sopra i quattro positivi al Covid-19, vi sono anche Cadegliano Viconago 12, Germignaga 14, Leggiuno 15, Cuveglio 10, Cugliate Fabiasco 9, Gemonio 9, Porto Ceresio 9, Porto Valtravaglia 8, Cuasso al Monte 8, Grantola 8, Marchirolo 8, Orino 8, Dumenza 6, Montegrino Valtravaglia 6, Maccagno con Pino e Veddasca 5, Sangiano 5, Mesenzana 5, Castelveccana 4, Castello Cabiaglio 4, Brissago Valtravaglia 4, Casalzuigno 4, Brenta 1.

I Comuni più colpiti della provincia di Varese: Busto Arsizio 400, Varese 320, Gallarate 260, Saronno 239, Malnate 159, Tradate 127, Cocquio Trevisago 121, Caronno Pertusella 104 (+1) , Somma Lombardo 91, Gorla Minore 88, Viggiù 78, Castellanza 78, Gavirate 76, Lonate Pozzolo 64, Vergiate 60, Cassano Magnago 58, Cardano al Campo 46, Olgiate Olona 45, Origgio 35, Cislago 37, Samarate 37, Ferno 35 , Fagnano Olona 33.