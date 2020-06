Coronavirus, nel Varesotto solo tre nuovi casi oggi. Anche oggi miglioramenti in Lombardia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Come di consueto, anche nella giornata di oggi, domenica 21 giugno, tramite la Pagina Facebook di Lombardia Notizie Online, Regione ha aggiornato tutta la popolazione lombarda in merito alla situazione dell’emergenza Coronavirus in tutto il territorio.

In Lombardia oggi si contano 128 positivi in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 92968 casi dall’inizio della pandemia, e 13 decessi (16570 totali), a fronte di 7825 tamponi effettuati. Nel Varesotto 3 casi in più nelle ultime 24 ore, che portano così tutta la provincia ad arrivare a quota di 3857 contagiati in totale.

“Su 128 casi positivi registrati oggi, 53 derivano da tampone a seguito di positività al test sierologico. Mentre 51 risultano debolmente positivi. Notizie incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati, comunicato dal coordinamento della rete ospedaliera lombarda: 53 in terapia intensiva, (1 meno di ieri), 1260 nei reparti di degenza (141 meno di ieri). I decessi sono stati 13″. Così l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, ha emesso oggi il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus nel nostro Paese.

Ecco i dati di oggi domenica 21 giugno.

– i tamponi effettuati: 7.825

totale complessivo: 956.959

– attualmente positivi: 13.843 (-68)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 92.968

– i nuovi casi positivi: 128 di cui 53 a seguito di test sierologici (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: 183

totale complessivo: 62.555

– in terapia intensiva: 53 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.260 (- 141)

– i decessi: 13

totale complessivo: 16.570

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri (2063 in fase di verifica):

Varese 3.857 (+3)

Milano 24.161 (+31) di cui 10.274 (+18) a Milano città

Bergamo 14.120 (+24)

Brescia 15.479 (+37)

Como 4.053 (+2)

Cremona 6.577 (+1)

Lecco 2.817 (+2)

Lodi 3.557 (+3)

Mantova 3.444 (+4)

Monza e Brianza 5.731 (+4)

Pavia 5.542 (+9)

Sondrio 1.567 (+4).