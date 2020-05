Coronavirus nell’alto Varesotto, solo due positivi nelle ultime 24 ore

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Come ogni mattina, dopo la pubblicazione dell’aggiornamento dei dati a livello regionale, da parte di Regione Lombardia, anche oggi, domenica 31 maggio, arriva il numero di positivi in tutta la provincia di Varese, dove i casi hanno raggiunto quota 3594, dei quali 4 nelle ultime 24 ore. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 67, che portano le vittime a quota 16079 in tutta la regione.

Due positivi registrati nelle ultime 24 ore nell’alto Varesotto. Tra i paesi del nord della provincia ci sono Laveno Mombello 181 (+1), Luino con 32, Arcisate 28, Besano 22, Besozzo 22, Induno Olona 21, Cuvio 20, Cunardo 15, Cittiglio con 14 e Lavena Ponte Tresa 13. Oltre a questi, sopra i quattro positivi al Covid-19, vi sono anche Cadegliano Viconago 12, Germignaga 12, Leggiuno 11, Cuveglio 10 (+1), Cugliate Fabiasco 9, Gemonio 9, Porto Ceresio 9, Porto Valtravaglia 8, Cuasso al Monte 8, Grantola 7, Dumenza 6, Montegrino Valtravaglia 6, Marchirolo 6, Maccagno con Pino e Veddasca 5, Sangiano 5, Mesenzana 5, Castelveccana 4, Castello Cabiaglio 4, Brissago Valtravaglia e Orino 3.

I Comuni più colpiti della provincia di Varese: Busto Arsizio 380, Varese 308 (+1), Gallarate 242, Saronno 233, Malnate 146, Cocquio Trevisago 119, Tradate 119, Caronno Pertusella 90, Somma Lombardo 86, Gorla Minore 81, Viggiù 74, Castellanza 73 (+1), Gavirate 66, Lonate Pozzolo 54, Cassano Magnago 56, Vergiate 56, Cardano al Campo 44, Olgiate Olona 41, Origgio 35, Cislago 33, Samarate 32, Ferno 31, Fagnano Olona 31.