Coronavirus nell’alto Varesotto: sei nuovi casi tra Laveno, Germignaga e Castello Cabiaglio

Come ogni mattina, dopo la pubblicazione dell’aggiornamento dei dati a livello regionale, da parte di Regione Lombardia, anche oggi, domenica 24 maggio, arriva il numero di positivi in tutta la provincia di Varese, dove i casi hanno raggiunto quota 3490, dei quali 44 nelle ultime 24 ore. I decessi registrati finora, dall’inizio della pandemia, hanno raggiunto quota 15840 in tutta la regione, ieri 56 le vittime da Covid-19.

Continuano ad essere monitorate le situazioni nelle RSA in tutta la Regione Lombardia, tra cui anche la “Bassani-Menotti” di Laveno Mombello, dove negli scorsi giorni i decessi sono arrivati a 30 (18 certi a causa del Covid-19). Oggi i positivi sono arrivati a quota 165 totali (70 casi si riscontrano tra ospiti e personale all’interno della struttura sanitaria).

Sei casi in più nelle ultime 24 ore nell’alto Varesotto. Tra i paesi del nord della provincia ci sono Luino con 32, Arcisate 27, Besano 22, Induno Olona 20, Besozzo 20, Cuvio 16, Cittiglio con 14 e Lavena Ponte Tresa 13. Oltre a questi, sopra i quattro positivi al Covid-19, vi sono anche Cunardo 14, Cadegliano Viconago 12, Germignaga 12, Leggiuno 11, Cugliate Fabiasco 9, Gemonio 9, Cuveglio 9, Porto Ceresio 9, Cuasso al Monte 8, Porto Valtravaglia 7, Grantola 7, Dumenza 6, Montegrino Valtravaglia 6, Marchirolo 6, Maccagno con Pino e Veddasca 5, Sangiano 5, Castelveccana 4, Mesenzana 4, Castello Cabiaglio 4 e Orino 3.

I Comuni più colpiti della provincia di Varese: Busto Arsizio 370, Varese 300, Gallarate 236, Saronno 230, Malnate 137, Cocquio Trevisago 119, Tradate 115, Caronno Pertusella 88, Somma Lombardo 85, Gorla Minore 81, Viggiù 74, Castellanza 72, Gavirate 64, Lonate Pozzolo 51, Cassano Magnago 56, Vergiate 55, Cardano al Campo 41, Olgiate Olona 40, Origgio 35, Cislago 32, Samarate 32, Ferno 31, Fagnano Olona 31.