Maccagno, al via una nuova distribuzione di mascherine per gli abitanti

Riprenderà lunedì e proseguirà per tutto il mese di maggio la distribuzione di mascherine chirurgiche per gli abitanti di Maccagno con Pino e Veddasca, grazie all’impegno del gruppo comunale di Protezione civile, sempre vicino alle famiglie dall’inizio dell’emergenza, e ad una nuova fornitura ricevuta da Regione Lombardia ed integrata direttamente dal Comune.

Per le famiglie residenti a Maccagno inferiore e superiore (via Francesco Baroggi compresa), la consegna avverrà presso il palazzo comunale nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 11.30. Per le frazioni del Municipio di Maccagno e del Municipio di Veddasca, i volontari effettueranno una consegna porta a porta. Nel Municipio di Pino i dispositivi sono già stati consegnati durante gli scorsi giorni.

Per impossibilità a recarsi nei luoghi indicati, è possibile contattare il numero della Protezione civile di Maccagno (338 6128814) e concordare la consegna.

Dal Comune, infine, un appello alla massima attenzione nell’utilizzo delle mascherine (in galleria riportiamo una preziosa tabella riassuntiva), che rimangono fondamentali anche durante la “fase 2” dell’emergenza per concorrere al raggiungimento dei risultati che servono a compiere un ulteriore passo verso il ritorno alla completa normalità. La lotta al nemico invisibile parte dai territori, dai paesi, dalle singole comunità e dai singoli individui.