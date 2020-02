Cortisonici 2020: sono 26 i film in concorso, da 14 diverse nazioni

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Definito il concorso internazionale che caratterizzerà la 17sima edizione del festival Cortisonici, a Varese dal 31 marzo al 4 aprile. Il gruppo selezionatore ha scelto i film in concorso tra 3.745 cortometraggi da 127 diverse nazioni, segno dell’attenzione che il festival si è ritagliato tra i registi emergenti e le piccole case di produzione di tutto il mondo.

Grazie ad un lungo lavoro di selezione, che ha coinvolto anche il pubblico con le ormai tradizionali “Primarie Cortisonici” di gennaio, l’organizzazione è arrivata ai 26 film in concorso in rappresentanza di 14 diverse nazioni: Germania, Corea del Sud, Norvegia, Spagna, Russia, USA, Romania, Olanda, Iran, Italia, Vietnam, Francia, Belgio e Messico.

Un giro del mondo che parte dall’estremo oriente con il due film coreani: il drammatico “Alien-Reonghee” di Jegwang Yeon, presentato in anteprima nell’ultima edizione del Festival di Cannes, e il folle e colorato “Magical girl Nahana”, bizzarro racconto di un giovane coreano che vuole trasformarsi nella sua eroina Sailor Moon. Sempre dall’estremo oriente lo sperimentale “Stay awake, be ready”, un lungo piano sequenza realizzato dal regista vietnamita Pham Thien An, autore già in concorso a Cortisonici 2019.

Due i film iraniani in concorso: “Driving Lesson” di Marziyeh Riahi ed “Exam” di Sonia K. Hadad, recentemente presentato al Sundance Film Festival. Due intensi spaccati della realtà iraniana con protagoniste due donne.

Dall’Asia all’Europa segnaliamo tra le tante opere in competizione l’olandese “Short calf muscle” di Victoria Warmerdam: un uomo scopre progressivamente di essere… un nano.

Tre i film italiani in concorso: “Fulmini e saette” di Daniele Lince con protagonista l’attrice Carolina Crescentini in un ruolo decisamente inusuale; “La perdita” di Alberto Marchiori e “Sea bream a l’orange” di Riccardo Cuorleggero dove troveremo come attore la vecchia conoscenza del festival Astutillo Smeriglia.

A completare questo vertiginoso tour mondiale il messicano “Pandeja” di Sebastián Torres e lo statunitense “America” di George ve Gänæaard, graffiante riflessione sull’ossessione stelle&striscie per le armi e la sicurezza.

Di seguito l’elenco completo dei cortometraggi selezionati che verranno presentati giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 aprile nella tradizione cornice del Cinema Nuovo di Varese.

71 Questions- Justine Léaux- Francia, 6’

A little taste- Victor Català- Spagna, 5’

America- George ve Gänæaard – Romania/USA, 2′

Bolvanka- Nikita Vlasov – Russia, 12′

BOS- Steffen Geypens – Belgio, 10’

Chaos- Samuel Auer – Germania, 6’

Driving lessons- Marziyeh Riahi – Iran- 13’

Eco- Raul Mancilla – Spagna, 2’

Era Yo- Andrea Casaseca – Spagna, 12’

Exam- Sonia K. Hadad – Iran, 15’

Fulmini e saette- Daniele Lince – Italia, 6’

Greenkeeper- Liza Pozo Nunez – Germania, 3′

Horrorscope- Pol Diggler – Spagna, 5′

Incognito- Maxim Rozhkov – Russia, 15’

La perdita- Alberto Marchiori – Italia, 11’

Magic girl Nahana – Lee Sooyeong – Corea del Sud, 11’

Mateoren ama- Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga – Spagna, 14’

Old hag- Julie Rembauville – Francia, 8’

Pendeja- Sebastián Torres – Messico, 9’

Reonghee- Jegwang Yeon – Corea del Sud, 15’

Safiyyah- Mattis Ohana Goksøyr – Norvegia, 9’

Sea bream a l’orange- Riccardo Cuorle ggero – Italia, 9’

Short calf muscle- Victoria Warmerdam – Olanda, 13’

Saty awake, be ready- Pham Thien An – Vietnam, 14’

Swipe- Niels Bourgonje – Olanda/USA, 6’

Vessels of destiny- Franie-Éléonore Bernier – Francia, 15’