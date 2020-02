In Valceresio torna “Spazzatura Kilometrica”, la sfida in nome dell’ambiente

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Fonte Eco del Varesotto) Dopo l’edizione del 2019 riparte, con il secondo campionato, “Spazzatura Kilometrica”, sfida di raccolta di rifiuti abbandonati che si terrà tra Cuasso al Monte, Porto Ceresio e Bisuschio per un totale di 60 km.

Possono partecipare le classi delle scuole superiori della Provincia di Varese e del Comune di Milano, che, in vista della gara del 28 marzo, dovranno prima classificarsi nella gara didattica condotta da Max Laudadio su Instagram nel mese di febbraio.

Per raggiungere i terreni di gara, si garantisce il trasporto con Trenord e servizi autobus. I vincitori riceveranno come premio una gita scolastica in Sardegna offerta dalla catena di resort green Delphina.

Riportiamo il calendario degli appuntamenti: iscrizioni squadre fino al 5 febbraio, gara didattica di qualificazione 11, 18 e 25 febbraio. 27 febbraio pubblicazione squadre ammesse alla gara su strada di sabato 28 marzo. 6 aprile ore 10.45 premiazione vincitori nell’Istituto di appartenenza, dal 4 al 9 giugno gita premio in Sardegna.