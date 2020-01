Discarica abusiva sequestrata a Cadegliano, l’assessore Cattaneo: “I controlli funzionano”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La maxi operazione sulla smaltimento di rifiuti illeciti, effettuata stamane dai carabinieri del comando provinciale di Varese e dei carabinieri forestali nel Comune di Cadegliano Viconago, è stata apprezzata non solo dalla comunità del territorio dell’alto Varesotto, ma anche dall’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo.

All’interno della discarica abusiva, di 3 ettari dimensioni, sono stati trovati rifiuti di ogni genere, anche sostanze pericolose, e animali abbandonati a loro stessi. Ingente l’intervento dei militari dell’Arma e dei colleghi forestali, insieme agli operatori e ai veterinari dell’ATS Insubria.

“Questo sequestro conferma che in Lombardia i controlli esistono e funzionano – dichiara l’assessore regionale Cattaneo -, sia quelli repressivi delle forze dell’ordine sia quelli preventivi delle amministrazioni. Inoltre, conferma che la nostra Regione non è terra dei fuochi: c’è un sistema istituzionale che vigila e che interviene laddove ci sono situazioni irregolari.

“E lo fa anche anche in casi come questo, dove l’area sequestrata si trova in una luogo meno centrale e periferico, sottoposto a tutela paesaggistica, in prossimità di un corso d’acqua come il fiume Tresa. Anche lì le istituzioni intervengono e fanno rispettare le leggi e l’ambiente”, conclude l’assessore regionale.