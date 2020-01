Bambini con disabilità sensoriale, da Regione 700mila euro per un progetto sperimentale

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Uno stanziamento di 700.000 euro per gli interventi a favore di bambini nella fascia d’età 0-36 mesi che frequentano i nidi e micronidi pubblici e privati e le sezioni primavera della scuola dell’infanzia. Un’azione con la quale si è stabilito di sperimentare un modello di offerta inclusivo che garantisca ai bambini con disabilità sensoriale precoci interventi, opportunità di socializzazione e adeguate stimolazioni per il miglior inserimento nel nido”.

Così l’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini, sintetizza il significato della delibera approvata in Giunta per avviare la sperimentazione con modalità condivise con il tavolo delle associazioni delle persone con disabilità sensoriale più rappresentative e di Anci Lombardia.

Tale sperimentazione, su tutto il territorio lombardo, durerà due anni e coinvolgerà circa 50 bambini l’anno. Il processo sarà monitorato in tutte le fasi di realizzazione attraverso un confronto costante con i soggetti coinvolti nell’attuazione e con esperti nelle tematiche concernenti la disabilità sensoriale e la prima infanzia. Regione Lombardia ha valutato di affidare la governance territoriale alle Ats, in quanto il sistema regionale di attuazione degli interventi di inclusione scolastica rivolti agli studenti con disabilità risulta essere già di loro competenza.

“Abbiamo ritenuto opportuno fissare la durata della sperimentazione a due anni – ha spiegato l’assessore Bolognini – periodo congruo per il monitoraggio, con l’obiettivo primario di perfezionare entro il biennio il modello d’intervento per ‘stabilizzarlo’ al termine del periodo sperimentale”.

Nella sperimentazione saranno coinvolti prioritariamente i nidi in cui risultano già frequentanti, iscritti o in lista d’attesa, per l’anno 2019/2020, bambini con disabilità sensoriale.