Pista ciclabile sul Lago di Varese, ecco il nuovo ponte sul Bardello

Le sponde del fiume Bardello sono finalmente state ricollegate dalla posa del nuovo ponte pedonale, dopo la rimozione della vecchia struttura avvenuta lunedì 16 dicembre, riportando così alla normalità la circolazione sulla pista ciclabile del lago di Varese.

Il percorso della lunghezza di circa 28 km è un itinerario di interesse naturalistico particolarmente frequentato, sia a piedi sia in bicicletta, e dal mese di aprile scorso, a causa delle condizioni di inagibilità della vecchia passerella in legno sul Bardello, aveva subito una deviazione che prevedeva il passaggio da un altro ponte, vicino alla strada provinciale.

Il ponte originario, essendo collocato in una posizione particolarmente esposta negli anni si è deteriorato, in particolare nella zona di appoggio, e le valutazioni effettuate dagli enti preposti hanno sconsigliato la riparazione, suggerendone invece la sostituzione. La nuova struttura appena posizionata è stata prodotta in Trentino ed è arrivata sul posto tramite trasporto eccezionale. Il ponte pedonale realizzato in legno lamellare è lungo 19,90 m, come il precedente, con una larghezza netta del passaggio di circa 2,50 m, e il costo complessivo per le opere è stato calcolato in 55.400,00 euro.

“Da aprile 2019 avevamo promesso ai sindaci di Bardello e Gavirate di sbloccare l’opera – commenta il consigliere provinciale delegato alla viabilità, Marco Magrini -, un’altra dimostrazione di quanto Villa Recalcati abbia a cuore le nostre piste ciclabili che ormai collegano quasi tutto il territorio”.