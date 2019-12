Il lungolago di Brusimpiano si colora di Natale con il “Fiat 500 Sotto l’Albero”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sabato scorso, il 7 dicembre, si è svolto a Brusimpiano il tradizionale “Fiat 500 Sotto l’Albero”, manifestazione di fine anno organizzata come sempre dall’instancabile gruppo del “Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Valceresio Laghi”, in collaborazione con la Pro Loco di Brusimpiano.

I partecipanti si sono ritrovati in piazza del Lago, allestita in tema natalizio, dove sono stati esposti i vari modelli di Fiat 500 dei soci arrivati dai paesi limitrofi, dalla vicina Svizzera, da Milano e dal Piemonte.

Qui sono stati organizzati momenti di intrattenimenti natalizi per i più piccoli e successivamente è arrivato Babbo Natale con una slitta trainata da una renna speciale, la “Fiat 500” del socio Stefano. In serata, invece, è stato data accensione delle luminarie, grazie all’impegno della Pro Loco e dell’amministrazione comunale, e vi è stato un momento per un brindisi di auguri.

Tutti i partecipanti sono poi partiti in stile slow dive alla volta di Marchirolo per raggiungere il ristorante “Piave”, dove i cinquecentisti hanno potuto trascorrere la serata in compagnia. La manifestazione è stata anche occasione per iscriversi e rinnovare i tesseramenti per l’anno 2020: si tratta di uno dei più grandi club più grande al mondo, che conta ben 22mila soci.

“Il Fiat 500 club Italia che rappresento per la zona della Valceresio Laghi e la provincia nord Varese – commenta il fiduciario del Club Angelo Morreale -, è molto felice del risultato ottenuto nel 2019. Ora ci siamo dati appuntamento in primavera per la prima uscita”.