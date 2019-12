La Lombardia è dei giovani: nuovi progetti regionali per la cittadinanza attiva

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Ammontano a 940mila euro i fondi stanziati per la prima edizione del bando “Lombardia è dei giovani“, promosso dalla regione. Il provvedimento, una novità per il 2019, ha come obiettivo quello di sostenere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori.

“Sono ben ventisei le reti dei Comuni di tutta la Lombardia che hanno risposto con idee molto interessanti e che mettono gli under 34 al centro delle attività locali – ha sottolineato l’assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi -. Tutti i progetti presentati si realizzeranno in partnership con gli enti del Terzo settore che operano nei Comuni e hanno come obiettivo l’inclusione sociale dei giovani che vivono, studiano e lavorano in Lombardia, attraverso forme di cittadinanza attiva”.

Il bando, di cui sono ora disponibili le graduatorie, prevede un cofinanziamento regionale su interventi diretti a progettare percorsi di cittadinanza attiva valorizzando il protagonismo civico. Si pone poi come obiettivo quello di promuovere progetti di educazione finanziaria focalizzandosi su principi di equità e sostenibilità, ma anche quello di sviluppare percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza ad una comunità, riconoscendo il proprio ruolo sociale.

“La nuova iniziativa ha lo scopo di fare dei giovani i veri protagonisti attivi della comunità in cui vivono – ha aggiunto in conclusione l’assessore Cambiaghi -. La cittadinanza attiva e le competenze civiche contribuiscono al raggiungimento dell’autonomia e sono utili per sviluppare le soft skills che agevolano l’ingresso nel mondo del lavoro”.

Anche la provincia di Varese figura tra i destinatari della misura voluta da Regione Lombardia. Al nostro territorio vengono destinati 80.365 euro per l’iniziativa “Peer to, peer tour”.