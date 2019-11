Frontalieri, “Vergognoso e discriminatorio abbassare gli assegni famigliari”

“È vergognoso e impensabile che si proceda con una decurtazione di un diritto acquisito dei lavoratori, nel nome di una redistribuzione interna che sa tanto di discriminazione”, sono lapidari Samuele Astuti e Angelo Orsenigo, consiglieri regionali del Pd, a proposito della decisione del Governo svizzero di instradare un provvedimento che adegua gli assegni familiari al potere d’acquisto.

“È evidente che i nostri frontalieri andrebbero a perderci e, se il calcolo di 100 euro in meno è corretto, poco o tanto che incida sul loro stipendio, a seconda della categoria professionale, è palesemente un’ingiustizia: lavorano allo stesso modo e le stesse ore dei colleghi che sono svizzeri o risiedono oltre confine”, continuano i due esponenti del Pd.

“Siamo fermamente contrari a questo genere di decisioni unilaterali – spiegano ancora i consiglieri regionali dem -. Chiederemo, perciò, alla Commissione speciale rapporti tra Lombardia e Confederazione svizzera di mettere all’ordine del giorno il tema con urgenza”.

E per esemplificare, Astuti e Orsenigo spiegano che “è come se noi pretendessimo di alzare i prezzi dei prodotti dei nostri supermercati dove i ticinesi vengono a fare la spesa, solo per loro e in base al fatto che guadagnano più degli italiani”.