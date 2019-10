300mila euro da Regione Lombardia per promuovere le pari opportunità

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Regione Lombardia ha stanziato 300.000 euro per l’iniziativa “Progettare la parità in Lombardia – 2019”, un bando per promuovere servizi e azioni di sostegno alle pari opportunità. Le graduatorie, fa sapere l’assessore regionale alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, sono già pubblicate sul Bollettino Regionale della Lombardia.

A fronte di 47 progetti presentati, tra quelli ammessi al contributo, quelli non ammessi alla valutazione e quelli non ammessi al contributo, ne sono stati approvati e finanziati 22 (14 di soggetti del Terzo settore e 8 presentate da Amministrazioni pubbliche locali), dei quali: 1 a Pavia, 4 in provincia di Bergamo, 1 in provincia di Varese, 1 in provincia di Cremona, 2 in provincia di Lodi, 7 in provincia di Milano, 1 in provincia di Monza e Brianza, 3 in provincia di Brescia, 1 in provincia di Mantova e 1 in provincia di Lecco.

“Il bando – ha spiegato Silvia Piani – è finalizzato a contrastare gli stereotipi di genere e prevenire la violenza, con particolare riferimento all’orientamento scolastico professionale, alla partecipazione alla vita economica e pubblica delle donne e ai temi della salute, con progetti che si inseriscano pienamente nel Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (2015/2018)”.

“L’iniziativa, nata nel 2007 in occasione dell’Anno europeo delle pari opportunità”, è giunta alla sua XI

edizione – ha aggiunto l’assessore – si rivolge in particolare a tre ambiti: educativo, sportivo e culturale”. I progetti, che ricevono un contributo massimo del 50 per cento del costo complessivo e sino a un tetto di 15.000 euro, dovranno concludersi entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria.