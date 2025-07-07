Hotel e strutture ricettive all’aperto: ecco i contributi

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Oltre agli hotel possono richiedere contributi anche villaggi turistici, campeggi, parchi vacanza e camping allestiti all’interno di un agriturismo, ovvero le cosiddette strutture ricettive all’aperto.

Per loro, Regione Lombardia mette a disposizione, tramite bando, 15 milioni di euro per un sostegno agli investimenti relativi allo sviluppo competitivo e alla progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità. Sono due le categorie in cui si suddivide l’iniziativa: la prima fa riferimento alla riqualificazione delle strutture ricettive che, sotto forma di impresa, siano già operative; la seconda è, invece, per quelle nuove.

Sono previste sovvenzioni a fondo perduto per il 50% delle spese ammissibili e comunque non oltre 300mila euro, a fronte di un investimento di almeno 80mila euro.

Domande online sulla piattaforma Bandi e servizi a partire dalle 12 del 21 luglio e fino al prossimo 9 ottobre.