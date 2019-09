Laveno Mombello, in riva al lago sfilano centinaia di Vespe

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Una bella domenica quella di ieri in riva al lago a Laveno Mombello, dove in riva al lago, dove si sono ritrovati numerosi appassionai di vespe d’epoca e moderne che sin dalle prime ore del mattino non sono voluti mancare al “Rally dei Tre Laghi”, organizzato dal “Vespa Club Tre Laghi”, che ha proposto una sfilata di vespe d’epoca e moderne, denominata “Dal lago al Passo”.

In un tripudio di colori, rombi di motori, sorrisi e tanta allegria, la sfilata delle Vespe è partita da Laveno e, dopo aver percorso le strade verso Luino, è arrivata prima in Valcuvia e poi ad Arcumeggia, dove tutti hanno potuto visitare il suggestivo borgo. Dopo una breve sosta, le Vespe da Sant’Antonio hanno raggiunto nuovamente Laveno passando dal Cuvignone e da Cittiglio.

Oltre duecento i mezzi (quasi 250 gli iscritti) infatti che, arrivati anche da Genova, Firenze, Aosta, Como, Torino e qualcuno anche al Veneto, hanno potuto apprezzare non solo il paese lacustre, ma anche l’evento: oltre al raduno delle Vespe, Laveno ieri ha ospitato anche la “Festa d’Autunno”, che ha coinvolto tutta la comunità, sotto la guida del gruppo folcloristico “Sem Chi Inscì”, dell’associazione “Amici del Presepe Sommerso” e della scuola dell’Infanzia “Scotti” di Laveno.

“Per noi – commenta il vicepresidente del ‘Vespa Club Tre Laghi’, Fabio Stasi -, è stata una bellissima giornata e siamo stati lieti di accogliere appassionati provenienti da quasi tutto il Nord Italia. Il premio speciale dedicato a chi arrivava da più lontano è andato ad un signore di Firenze che non è voluto mancare”.

Diversi i gruppi infine che hanno allietato la giornata, con l’esibizione della “Banda Da Fodom” di Livinallongo (Belluno), dei “Tencitt” di Cunardo e anche dei padroni di casa, i “Sem Chi Inscì”.

Per consultare foto e video della giornata, cliccare qui.